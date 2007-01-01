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Новость дня Происшествия

Стала известна причина пожара в Калужской области, в котором погибла семья

Трагедия произошла в ночь на 15 марта в Боровском районе.
Дмитрий Ивьев
15.03, 09:21
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Фото: СК по Калужской области.
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Проверку начал Следственный комитет.

На месте происшествия нашли тела мужчины и женщины. Спаслась только их 10-летняя дочь.

- Предварительно установлено, что причиной пожара стала неисправность отопительной печи, - заявили в управлении Следственного комитета по Калужской области. - На месте происшествия был проведён осмотр, опрошены соседи погибших, назначено судебно-медицинские и пожарно-техническое исследования.

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