Стала известна причина пожара в Калужской области, в котором погибла семья
Трагедия произошла в ночь на 15 марта в Боровском районе.
Проверку начал Следственный комитет.
На месте происшествия нашли тела мужчины и женщины. Спаслась только их 10-летняя дочь.
- Предварительно установлено, что причиной пожара стала неисправность отопительной печи, - заявили в управлении Следственного комитета по Калужской области. - На месте происшествия был проведён осмотр, опрошены соседи погибших, назначено судебно-медицинские и пожарно-техническое исследования.