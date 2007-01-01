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Происшествия

В Калужской области жестко столкнулись грузовик и «Жигули»

Дмитрий Ивьев
15.03, 07:55
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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ДТП произошло на трассе А130 в черте Белоусово в ночь на субботу, 15 марта, рассказали в ГУ МЧС.

Удар пришелся в водительскую сторону легковушки. Пострадал водитель.

Причины аварии устанавливаются.

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