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Происшествия

Артиллерийский снаряд нашли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
14.03, 22:00
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Это боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Снаряд находился у деревни Кувшиново Юхновского района.

Сотрудники МЧС его обезвредили, никто не пострадал.

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