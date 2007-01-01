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Происшествия

Пожар произошел в Перемышльском районе

Дмитрий Ивьев
14.03, 16:42
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Хозяйственные постройки сгорели в деревне Крутицы, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Сообщение о пожаре поступило около 14:45 в пятницу, 14 марта.

Обошлось без пострадавших.

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