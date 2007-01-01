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Происшествия

Огонь уничтожил летний дом в Калужской области

Пожар произошел днем 14 марта в СНТ «Кривское» на территории Боровского района.
Дмитрий Ивьев
14.03, 16:55
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Сгорела деревянная постройка на улице 1-ой Лесной.

Что послужило причиной возгорания, пока не уточняется.

Пострадавших нет, рассказали в региональном ГУ МЧС.

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