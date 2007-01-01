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Происшествия

В Калуге сильный ветер погнул стойку светофора

Дмитрий Ивьев
14.03, 16:30
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Фото: Калуга ДТП.
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Инцидент произошел днем в пятницу, 14 марта, на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Ленина.

Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

По состоянию на 16:00 конструкцию уже демонтировали.

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