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Происшествия

В Калуге ДТП произошло на перекрестке Плеханова и Пушкина

Дмитрий Ивьев
14.03, 12:10
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Фото: Калуга ДТП.
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Две легковушки столкнулись на перекрестке.

Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

Движение на этом участке затруднено.

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