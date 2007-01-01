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Происшествия

Авария остановила движение на дороге Калуга – Тула

Дмитрий Ивьев
14.03, 12:20
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Фото: Яндекс.Карты.
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ДТП произошло днем 14 марта у села Макарово Перемышльского района.

Очевидцы сообщают о пробке в обе стороны.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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