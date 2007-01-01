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Происшествия

В Калужской области сгорел строящийся дом

В ночь на пятницу, 14 марта, пожар произошел в Боровском районе.
Дмитрий Ивьев
14.03, 07:48
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Недостроенное здание уничтожено огнем в СНТ «Сельский строитель».

Что именно стало причиной возгорания, пока не уточняется.

Из людей никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

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