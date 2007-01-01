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Происшествия

Гараж сгорел в Боровском районе

Пожар произошел вечером в четверг, 13 марта, в деревне Заречье.
Дмитрий Ивьев
14.03, 07:26
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь практически полностью уничтожил здание и находящиеся внутри вещи.

Никто из людей не пострадал, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Причины возгорания пока не называются.

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