+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Малоярославце сбили пешехода
Происшествия

В Малоярославце сбили пешехода

Дмитрий Ивьев
13.03, 14:00
0 72
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Днем в четверг, 13 марта, ДТП произошло на улице Радищева, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Человек попал под колеса автомобиля «Вортекс».

Данные о состоянии пострадавшего уточняются.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFQTXVoRjRzVldEc2FON1J6WHkzUFE9PSIsInZhbHVlIjoiOWFRRUVocUFldGlzb3lOQ240bTJyWmdTY2VjMVJreTBBcllSREU0bjllcERnbDNJSVFwTW9BNUsrMVJ5Z2Jra3JrY0F5b3NLVzh2bEN5VkJiSWV4bURkTkhZMTJOZXdRbUZUcDdGcDlLNnNGSUJiZ3lMVWphaFFrUjFYYnpTRzdBK043Tk9sMjExS2M5OUt5OFphdWxRS1lxMytPL1ZiTE9SS1F6cU1QRzIxaGJ2MjBsUjdsUUhhckdXYVl6YXRicklyTlBkeGhWa2paV0J4M2dGbi9kL1h6N1dHOFZWOGZWck9Ua0FlN3JzUUF0V1B6ditCNGxnMTAxNElpbkdRa1l1NUZtQU5MSUx3VHhCWEFGTXNLQVgxYTN5dDhWa0V5dXloRUZmZElOY1VKQUxzTUpnT2Nyd3BFRks4MnNXTGt1bVkwRk40TCs2TGp5a0F3UGtkeEFTZXQ4NjdHK0xicHVDSHdsMUpFNHlpSEF0NVVUaEZSTlJMRlN3QWpjcUFnVGF4ajdCQzFnaTZBamdDa2kxRnhZTm82TnMzWE5Fc1NpMmk2S3BvNUdMTUU5eHZrTmphWDVlb1hZUmFSNnBIMSIsIm1hYyI6ImUzMTE3MWE0MTkxZTVkMjZlZGExNzliZGNiOTdjYjIzOGE3ODkxMzJlNWRhNmVmMTU2MmFlNThlZTkwNTAyNjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZIeURrSnpIbGdBcFdnM2lha2RzRXc9PSIsInZhbHVlIjoiVE1wTVJUNHd1TkZzRkZwdXVGVHhOSnJxODB0YTQ3S05PdS9KUlpaOEJuUWJlWVZsQzVZS1BzYjdIdnlIdjNGMmRydTYzM1VGbHpOK1lPYkxCWDNTYjJ0dlc4STNCazBVeW5jdlFnS1JvOGFmVUdRVFdoaHc0UlY5QjFkZnRZQVJrcnNQNEdVWi9CakZveGFKT1FIKzhwVlBtTEN0Z1FVU2FVWjdaRFMxU3Z3RkhXRldlSks3ZU84cGd6QnljMUFZY2NQYm9MMm5DU0owTXA1VEFrNkhTa05Db2pmemhNazByMUZLK1RPTFU0U2xWZm91TS84bXllVFJmN2NHb3duSnc5VjcvUmplWkZ4Q3B0MEFxNTZBeUJQeDUrazFKWjcyRlFwYjVHTFlUc1IwZi80NEJCaG9PQ2ZQWHlxRGxKdS9xdjN3QnFFenNja3NXMHFNTFhGVGdkUVBvSFZrcWFIRGFuSS9aWDJGK1RtUFFhK2I2U1ZvQXA2cDBadWhQRmVVaFhHUW1CaWlNZURrRE1nTCtIMUk1N2JxMTRMaEV6ajhQeG8reUR3bUYwbnZNR0poL2MwenVFVXpRVVZZRWhSRU1TWGZLdkRMem83S2JSNnRFN2FCeVF0Szhha3ljbkgrTEV1eFlDb1YyN3JvOEVMSVFxV1d4bERGbnM3eEpnRDlDMXNnQ3RHaDZxbDdXK3MvKzBFVk9hOHZOajRQaEVGTUFGQmg0QXhNSEpPYytBNm83SGFTSzBocTlCcWpzYlZqUFY2bEtiR01tNW5kV3R5ZjArOUE4alpaVlpXaFlWUC82ZWdFN0RrelYvQVlRRGovMy9PNUJMaG1UZjI2aEI3ViIsIm1hYyI6IjNmMTY5MjJiZTc0YTdlYmY3Mzg5ZmM1Mzc1MDBjMmY3YzcyZGQwNTRmMDliNzRlMWIyNTc1NDVhNmFkMWEyNjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+