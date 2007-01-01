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Происшествия

В Калужской области утонул рыбак

Дмитрий Ивьев
13.03, 11:18
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Тело 64-летнего мужчины 12 марта достали из озера Горское в деревне Горки Перемышльского района.

На месте происшествия работали водолазы.

Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

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