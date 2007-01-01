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Происшествия

«Нива» и «Хендай» разбились в Калужской области

ДТП произошло около 7:40 утра в четверг, 13 марта.
Дмитрий Ивьев
13.03, 09:12
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Две легковушки столкнулись в Перемышльском районе, рассказали в ГУ МЧС.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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