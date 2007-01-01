В Калужской области выплатят 50 000 рублей женщине, которую покусала собака

Деньги должен отдать владелец животного, сообщили 12 марта в объединенной пресс-службе судов региона.

Инцидент произошел в городе Сосенский Козельского района в августе прошлого года.

Домашняя собака укусила женщину за руку.

Пострадавшей понадобились прививки от бешенства и столбняка.

Районный суд присудил женщине компенсацию, но владелец животного обжаловал это решение. Он утверждал, что пострадавшая сама грубо себя вела, чем спровоцировала собаку.

В калужском суде показали видеозапись с места происшествия. Стало известно, что между женщиной и хозяином собаки возник конфликт. После этого мужчина вывел животное на улицу, привязал на пятиметровый поводок и дал команду «Гуляй». Собака набросилась на женщину.

Суд не нашел оснований полагать, что в действиях потерпевшей была грубая неосторожность. Решение о компенсации осталось в силе.