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Происшествия

В Калуге человек пострадал при пожаре в квартире

Инцидент произошел днем в среду, 12 марта, в микрорайоне Анненки.
Дмитрий Ивьев
13.03, 07:42
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Горела квартира в доме на улице Вишневского.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

На место выезжали четыре пожарных расчета.

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