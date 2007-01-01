В Калужской области человек пострадал при массовой атаке беспилотников

В ночь на 13 марта на территории региона силы ПВО сбили рекордное количество БПЛА – 25.

Их уничтожили в Дзержинском, Хвастовичском, Кировском, Думиничском, Мещовском и Ульяновском районах, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Появилась и первая жертва. В Дзержинском районе беспилотник упал на здание одного из предприятий. Начался пожар. Легкие травмы получил один из сотрудников ночной смены. Врачи оказали мужчине помощь.

Также в Хвастовичском районе БПЛА повредил вышку связи и линию электроснабжения.

Других жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет, - подчеркнул глава региона. Шапша пообещал, что все оперативно восстановят.