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Новость дня Происшествия

В Калуге потолок обрушился в старинном доме

По счастливой случайности никто не пострадал.
Дмитрий Ивьев
12.03, 11:52
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Инцидент произошел в доме №22 на улице Московской. Это здание XVIII века находится на участке между улицами Кирова и Дзержинского.

Кадры с места происшествия на странице городского головы опубликовала жительница дома.

В образовавшуюся в потолке дыру теперь видно небо.

- Сегодня запланирована уборка мусора в квартире, после чего будет определен дальнейший перечень работ, - прокомментировали ситуацию в управлении ЖКХ Калуги.

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