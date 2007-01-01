В Калуге потолок обрушился в старинном доме

По счастливой случайности никто не пострадал.

Инцидент произошел в доме №22 на улице Московской. Это здание XVIII века находится на участке между улицами Кирова и Дзержинского.

Кадры с места происшествия на странице городского головы опубликовала жительница дома.

В образовавшуюся в потолке дыру теперь видно небо.

- Сегодня запланирована уборка мусора в квартире, после чего будет определен дальнейший перечень работ, - прокомментировали ситуацию в управлении ЖКХ Калуги.