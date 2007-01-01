В Козельске госпитализировали трех женщин, которые избили мужчину на 8 марта

Издание Shot 12 марта сообщило, что серьезных болезней у них нет, а в больнице они, возможно, пытаются уйти от ответственности.

Издание Shot 12 марта сообщило, что серьезных болезней у них нет, а в больнице они, возможно, пытаются уйти от ответственности.

Напомним, в ночь с 8 на 9 марта женщины праздновали в клубе «Майами». У них возник конфликт с мужчиной, который якобы хотел познакомиться.

Началась потасовка. Федеральные СМИ сообщали, что женщины избили ухажера до смерти.

Однако первоначальная экспертиза показала, что умер он из-за оторвавшегося тромба.

Во вторник, 11 марта, дело на контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Родственники погибшего не верят в естественные причины смерти.