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В Козельске госпитализировали трех женщин, которые избили мужчину на 8 марта

Издание Shot 12 марта сообщило, что серьезных болезней у них нет, а в больнице они, возможно, пытаются уйти от ответственности.
Дмитрий Ивьев
12.03, 08:40
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Издание Shot 12 марта сообщило, что серьезных болезней у них нет, а в больнице они, возможно, пытаются уйти от ответственности.

Напомним, в ночь с 8 на 9 марта женщины праздновали в клубе «Майами». У них возник конфликт с мужчиной, который якобы хотел познакомиться.

Началась потасовка. Федеральные СМИ сообщали, что женщины избили ухажера до смерти.

Однако первоначальная экспертиза показала, что умер он из-за оторвавшегося тромба.

Во вторник, 11 марта, дело на контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Родственники погибшего не верят в естественные причины смерти.

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