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Происшествия

В Калужской области водитель скутера пострадал в ДТП

Начался сезон аварий с двухколесным транспортом.
Дмитрий Ивьев
12.03, 07:33
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Вечером 11 марта в Людиново на улице Маяковского столкнулись «Лада Гранта» и скутер.

Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Информация о состоянии скутериста уточняется.

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