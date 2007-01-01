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Губернатор опубликовал фото с места атаки БПЛА в Калужской области

Дмитрий Ивьев
11.03, 16:40
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Ночью и утром во вторник, 11 марта, силы ПВО уничтожили в регионе 10 беспилотников.

- Оперативные группы на местах завершают работу, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Пострадавших нет. Повреждения нескольких домов в Перемышльском и Жуковском районах оказались незначительными. Поврежден шифер и выбито несколько окон. Местные власти завершают работу по оценке ущерба и приступают к ремонтным работам.

БПЛА сбили в Хвастовичском, Кировском, Сухиничском, Тарусском, Жуковском и Перемышльском районах.

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