Губернатор опубликовал фото с места атаки БПЛА в Калужской области
Ночью и утром во вторник, 11 марта, силы ПВО уничтожили в регионе 10 беспилотников.
- Оперативные группы на местах завершают работу, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Пострадавших нет. Повреждения нескольких домов в Перемышльском и Жуковском районах оказались незначительными. Поврежден шифер и выбито несколько окон. Местные власти завершают работу по оценке ущерба и приступают к ремонтным работам.
БПЛА сбили в Хвастовичском, Кировском, Сухиничском, Тарусском, Жуковском и Перемышльском районах.