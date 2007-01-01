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Происшествия

В Калуге пешехода сбили на улице Болдина

Дмитрий Ивьев
11.03, 09:53
0 1098
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ДТП произошло около 8 утра во вторник, 11 марта, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, человек попал под колеса легкового автомобиля «Фольксваген» не на переходе.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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