В Калужской области водитель с битой выгнал пассажирку из автобуса
Инцидент произошел в Малоярославецком районе.
Водитель автобуса, ехавшего из Малоярославца в Недельное, по дороге поругался с пассажиркой, остановился, взял биту и пошел выгонять женщину. До рукоприкладства дело не дошло, пассажирка вышла на улицу, однако свои действия мужчина сопровождал руганью.
Инцидент заснял на видео другой пассажир, сообщили в сообществе «ЧП Малоярославец». По его словам, такие случаи с этим водителем были и раньше.
Проверку уже начала полиция, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
- Личность мужчины установлена, - заявили в управлении. - По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.