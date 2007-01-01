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В Калужской области водитель с битой выгнал пассажирку из автобуса

Инцидент произошел в Малоярославецком районе.
Дмитрий Ивьев
11.03, 09:03
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Водитель автобуса, ехавшего из Малоярославца в Недельное, по дороге поругался с пассажиркой, остановился, взял биту и пошел выгонять женщину. До рукоприкладства дело не дошло, пассажирка вышла на улицу, однако свои действия мужчина сопровождал руганью.

Инцидент заснял на видео другой пассажир, сообщили в сообществе «ЧП Малоярославец». По его словам, такие случаи с этим водителем были и раньше.

Проверку уже начала полиция, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

- Личность мужчины установлена, - заявили в управлении. - По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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