Следственный комитет прокомментировал смерть мужчины в Козельске

Официальная информация появилась днем в понедельник, 10 марта.

Фото: СК по Калужской области.

Как мы уже рассказывали, конфликт в кафе произошел в ночь на 9 марта между тремя женщинами и мужчиной.

В кафе были мать, дочь, а также их подруга.

- Между ними и одним из посетителей возник конфликт, - рассказали в СК. - По предварительным данным, мужчина ударил старшую из женщин, а затем получил телесные повреждения от её дочери и подруги. Он был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, мужчина скончался в результате заболевания, а телесные повреждения, обнаруженные на его теле, в причинной связи со смертью не состоят и расцениваются как не причинившие вреда здоровью, пояснили следователи.

Сейчас проверка продолжается в рамках расследования уголовного дела.

Напомним, ранее сообщалось, что женщины до смерти избили погибшего, но потом появились данные, что у него оторвался тромб.