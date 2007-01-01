Появилась новая информация о смерти мужчины в Козельске

Фото: Shot.

Ранее телеграм-канал Shot сообщал, что его до смерти избили три местные жительницы за попытку познакомиться.

Однако днем 10 марта издание опубликовало новую информацию.

Теперь со ссылкой на данные экспертизы утверждается, что мужчина умер из-за оторвавшегося тромба.

По словам очевидцев, три агрессивные дамочки повалили 47-летнего Валерия на землю, а потом одна из них била мужчину по лицу, прыгала на голове мужчины, даже когда он был уже без сознания.

Официально следователи пока не комментировали этот инцидент.

UPD. Опубликована официальная информация от Следственного комитета.