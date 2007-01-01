В Калужской области три женщины до смерти забили мужчину на 8 Марта

Фото: Shot.

Трагический инцидент произошёл в ночь на 9 марта в кафе-клубе «Майами», который находится в городе Козельске Калужской области. 47-летний Валерий, отдыхавший с друзьями, попытался познакомиться с женщиной по имени Светлана. Получив категорический отказ, он стал жертвой нападения, об этом информирует SHOT.

Разъярённая Светлана позвонила своей 18-летней дочери, сообщив о якобы совершенном мужчиной нападении. Дочь, прибыв в кафе вместе с подругой, потребовала от Валерия выйти на улицу. Там, по словам очевидцев, началось жестокое избиение. Дочь Светланы первой повалила мужчину, после чего все трое – мать, дочь и подруга – нанесли ему множественные удары по голове.

Особую жестокость проявила подруга дочери, продолжавшая избиение даже после того, как Валерий потерял сознание. Попытки окружающих остановить нападение не увенчались успехом. Валерий скончался на месте от полученных травм.

Все три женщины были задержаны, но впоследствии их отпустили до установления окончательной причины смерти. Сообщается, что они находились в состоянии алкогольного опьянения и после убийства продолжили веселье.

UPD. Появилась новая информация о причине смерти.

UPD2. Опубликована официальная информация от Следственного комитета.