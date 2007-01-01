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Происшествия

В Калуге пешехода сбили на Правом берегу

ДТП на улице Генерала Попова произошло около 19:00 в субботу, 8 марта.
Дмитрий Ивьев
08.03, 23:26
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По предварительным данным, человек попал под колеса «Опеля».

Фото с места аварии опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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