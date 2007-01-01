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Происшествия

В Калуге человек пострадал при пожаре в квартире

Дмитрий Ивьев
08.03, 20:22
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Инцидент произошел вечером 8 марта в доме на бульваре Моторостроителей, рассказали в региональном ГУ МЧС.

Квартира почти полностью выгорела.

Информация о состоянии пострадавшего человека уточняется.

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