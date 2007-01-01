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Происшествия

Огонь уничтожил баню в Калужской области

Дмитрий Ивьев
08.03, 15:42
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Пожар произошел днем в субботу, 8 марта, в деревне Большуха Кировского района.

Деревянная постройка почти полностью сгорела.

В пожаре никто из людей не пострадал, рассказали в ГУ МЧС по региону.

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