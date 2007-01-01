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Происшествия

Противотанковые мины нашли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
08.03, 15:40
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили около деревни Ефимцево Ульяновского района.

В лесу лежали две противотанковые мины, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Спасатели их обезвредили.

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