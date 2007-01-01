В Калуге мужчина пошел на рыбалку и пропал
В пятницу, 7 марта, исчез 46-летний Денис Качанов.
Об этом вечером сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».
Мужчина ушел рыбачить и перестал выходить на связь.
Его рост – 180 сантиметров. Был одет в рыбацкий серый костюм, зеленые сапоги, черную шапку. С собой у калужанина был светло-зеленый терморюкзак.
Любую информацию о нем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
Напомним, 7 марта в Калуге на Оке оторвалась льдина с рыбаками. С нее спасли 17 человек. Там обошлось без пострадавших.