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Новость дня Происшествия

В Калуге мужчина пошел на рыбалку и пропал

В пятницу, 7 марта, исчез 46-летний Денис Качанов.
Дмитрий Ивьев
07.03, 22:59
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Об этом вечером сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

Мужчина ушел рыбачить и перестал выходить на связь.

Его рост – 180 сантиметров. Был одет в рыбацкий серый костюм, зеленые сапоги, черную шапку. С собой у калужанина был светло-зеленый терморюкзак.

Любую информацию о нем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

Напомним, 7 марта в Калуге на Оке оторвалась льдина с рыбаками. С нее спасли 17 человек. Там обошлось без пострадавших.

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