В Калуге мужчина пошел на рыбалку и пропал

В пятницу, 7 марта, исчез 46-летний Денис Качанов.

Об этом вечером сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

Мужчина ушел рыбачить и перестал выходить на связь.

Его рост – 180 сантиметров. Был одет в рыбацкий серый костюм, зеленые сапоги, черную шапку. С собой у калужанина был светло-зеленый терморюкзак.

Любую информацию о нем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

Напомним, 7 марта в Калуге на Оке оторвалась льдина с рыбаками. С нее спасли 17 человек. Там обошлось без пострадавших.