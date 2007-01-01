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Происшествия

В Калужской области две машины столкнулись на трассе М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев
07.03, 15:49
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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ДТП с участием «Джили» и «Хендая» произошло днем в пятницу, 7 марта.

Фото опубликовало региональное ГУ МЧС.

По предварительным данным, в аварии в Малоярославецком районе пострадал один человек.

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