В Калужской области две машины столкнулись на трассе М3 «Украина»

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

ДТП с участием «Джили» и «Хендая» произошло днем в пятницу, 7 марта.

Фото опубликовало региональное ГУ МЧС.

По предварительным данным, в аварии в Малоярославецком районе пострадал один человек.