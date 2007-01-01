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Происшествия

В Калуге аварии заблокировали улицы Жукова и Зерновую

Дмитрий Ивьев
07.03, 16:09
0 1634
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ДТП произошли днем 7 марта.

Движение затруднено, сообщают очевидцы.

Ранее мы сообщали, что пробка собралась на Гагаринском мосту в сторону Правого берега. Там также авария.

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