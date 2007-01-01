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Происшествия

Машина сгорела в Калужской области

Дмитрий Ивьев
07.03, 14:40
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар в поле рядом с деревней Ольхово Жуковского района произошел днем 7 марта.

Никто не пострадал, но легковушка полностью выгорела.

Причины возгорания устанавливаются, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

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