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Происшествия

В Калуге авария заблокировала дорогу на Правый берег

ДТП произошло днем 7 марта на участке между Гагаринским мостом и улицей Генерала Попова.
Дмитрий Ивьев
07.03, 15:48
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Фото: Яндекс.Карты.
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Пробка растянулась до моста.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, утром пробки были в сторону центра.

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