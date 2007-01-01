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В Калуге поезд насмерть сбил женщину

Дмитрий Ивьев
07.03, 14:54
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Трагедия произошла на перегоне между Муратовкой и Азарово, сообщили 7 марта в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, женщина пересекала железную дорогу в неположенном месте и попала под электричку.

Информации о личности погибшей пока нет.

- Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, назначили необходимые экспертизы и выполняют комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, - говорится в официальном комментарии.

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