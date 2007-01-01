Опубликовано видео с рыбаками, застрявшими на льдине в Калуге

Видео: ГУ МЧС по Калужской области.

Как мы уже рассказывали, инцидент произошел днем 7 марта в районе улицы Салтыкова-Щедрина.

На льдине размером 50 на 70 метров находились 17 рыбаков.

- После отрыва льдина причалила к противоположному берегу, - рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области. - Двое рыбаков попытались самостоятельно добраться до берега, один из них провалился под лед. Спасательная операция осложнялась труднодоступностью берега из-за густого бурьяна. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей, которые уже находились на льдине, рыбак был незамедлительно спасен из воды с помощью конца Александрова и доставлен на берег.

Остальных рыбаков тоже на лодке перевезли на берег. Погибших и пострадавших нет.

В операции были задействованы 40 спасателей.