По Оке на льдине дрейфовали 17 рыбаков

Всех экстремалов удалось спасти.

Пресс-служба МЧС по Калужской области

Ранее мы писали, что в в Калуге на Оке проходит спасательная операция. Сотрудники МЧС доставали с оторвавшейся льдины рыбаков.

По данным пресс-службы МЧС, на льдине находилось 17 человек. Инцидент произошел в районе улицы Салтыкова-Щедрина. Спасатели прибыли на место в 11:00, к этому моменту лед отплыл на 50 метров от берега Глубина в этом месте варьируется от 1,5 до 6 метров.

Сейчас операция по спасению людей полностью завершена. Пострадавших нет.