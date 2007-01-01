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По Оке на льдине дрейфовали 17 рыбаков

Всех экстремалов удалось спасти.
Софья Фирсова
07.03, 12:21
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Пресс-служба МЧС по Калужской области
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Ранее мы писали, что в в Калуге на Оке проходит спасательная операция. Сотрудники МЧС доставали с оторвавшейся льдины рыбаков.

По данным пресс-службы МЧС, на льдине находилось 17 человек. Инцидент произошел в районе улицы Салтыкова-Щедрина. Спасатели прибыли на место в 11:00, к этому моменту лед отплыл на 50 метров от берега Глубина в этом месте варьируется от 1,5 до 6 метров.

Сейчас операция по спасению людей полностью завершена. Пострадавших нет.

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