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Происшествия

В Калуге авария произошла на улице Рылеева

Дмитрий Ивьев
04.03, 15:39
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Фото: Яндекс.Карты.
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Очевидцы сообщили о ДТП на перекрестке с улицей Суворова днем 4 марта.

Движение по Рылеева затруднено.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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