В Калужской области мужчина пострадал в столкновении двух грузовиков

ДТП произошло на участке между дорогой Калуга – Таруса и селом Авчурино, сообщили в полиции.

По предварительным данным, около 11 утра 3 марта 63-летний водитель грузовика ГАЗ врезался во встречный ЗИЛ.

Травмы получил водитель ГАЗа.