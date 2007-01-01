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Происшествия

В Калужской области мужчина пострадал в столкновении двух грузовиков

Дмитрий Ивьев
04.03, 12:08
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ДТП произошло на участке между дорогой Калуга – Таруса и селом Авчурино, сообщили в полиции.

По предварительным данным, около 11 утра 3 марта 63-летний водитель грузовика ГАЗ врезался во встречный ЗИЛ.

Травмы получил водитель ГАЗа.

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