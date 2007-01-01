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Происшествия

В Калуге авария произошла на улице Московской

Дмитрий Ивьев
03.03, 16:42
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В Калуге авария произошла на улице Московской

Очевидцы сообщили о происшествии днем 3 марта.

По предварительной информации, ДТП зафиксировано в районе остановки ГПТУ №6.

Точные данные о ДТП устанавливаются.

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