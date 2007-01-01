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Происшествия

В Калуге авария произошла на развязке Гагаринского моста

Дмитрий Ивьев
03.03, 14:27
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Очевидцы сообщили о ДТП днем в понедельник, 3 марта.

Затруднено движение в сторону Правого берега.

На прошлой неделе на этой развязке зафиксировано сразу несколько ДТП.

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