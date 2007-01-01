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Происшествия

В Балабаново сгорел мусорный контейнер

Дмитрий Ивьев
03.03, 12:21
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар произошел на улице Лесной, сообщили 3 марта в ГУ МЧС по Калужской области.

Из людей никто не пострадал.

Что именно стало причиной возгорания, пока не сообщается.

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