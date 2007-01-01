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Происшествия

В Калуге рейсовый автобус попал в ДТП

Днем в понедельник, 3 марта, авария произошла на улице Чапаева.
Дмитрий Ивьев
03.03, 12:27
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Фото: Калуга ДТП.
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Там столкнулись легковой «Хендай» и «Пазик» 77-го маршрута.

Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

Точные обстоятельства устанавливаются.

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