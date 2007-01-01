В Калуге стартовало первенство ЦФО по волейболу

В спортивном зале «Юбилейный» соревнуются восемь команд юношей в возрасте до 17 лет.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Калужскую область представляют воспитанники СШОР по волейболу А. Савина, школы №1 им. ЗТР Сидоренко В.Г. и СШОР «Вымпел».

Игры на Грабцевском шоссе, 43 будут проходить до 5 марта, сообщили в Минспорта.

Одновременно с этим в Обнинске соревнуются девушки. Там лучших выявят среди пяти команд.

Понаблюдать за матчами можно в спортивной школе олимпийского резерва по волейболу А. Савина.