В Калуге стартовало первенство ЦФО по волейболу
В спортивном зале «Юбилейный» соревнуются восемь команд юношей в возрасте до 17 лет.
Калужскую область представляют воспитанники СШОР по волейболу А. Савина, школы №1 им. ЗТР Сидоренко В.Г. и СШОР «Вымпел».
Игры на Грабцевском шоссе, 43 будут проходить до 5 марта, сообщили в Минспорта.
Одновременно с этим в Обнинске соревнуются девушки. Там лучших выявят среди пяти команд.
Понаблюдать за матчами можно в спортивной школе олимпийского резерва по волейболу А. Савина.