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Происшествия

Лобовое ДТП произошло в Калужской области

Поздно вечером 2 марта в Козельском районе столкнулись «Фольксваген» и «Жигули».
Дмитрий Ивьев
09:08 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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ДТП произошло у деревни Подборки.

По предварительной информации, пострадал один человек.

Все обстоятельства сейчас устанавливаются.

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