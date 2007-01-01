В Калуге «Лада» врезалась в столб

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Авария в СНТ «Факел» произошла около 21:30 в воскресенье, 2 марта.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением.

МЧС сообщило, что в результате происшествия пострадали люди.