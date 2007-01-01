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Происшествия

В Калуге «Лада» врезалась в столб

Дмитрий Ивьев
09:03 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Авария в СНТ «Факел» произошла около 21:30 в воскресенье, 2 марта.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением.

МЧС сообщило, что в результате происшествия пострадали люди.

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