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Происшествия

Пожар в заброшенном здании произошел в Кондрово

Дмитрий Ивьев
07:00 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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МЧС рассказало о возгорании на улице Комсомольской.

Пожар там случился днем 1 марта.

Спасателям удалось спасти здание. Причины устанавливаются.

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