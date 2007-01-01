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Происшествия

«Мазда» вылетела в кювет в Калужской области

ДТП произошло днем 1 марта в Малоярославецком районе.
Дмитрий Ивьев
06:57 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением в районе поселка Игнатьевский.

Травмы получил один человек, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

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