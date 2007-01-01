«Мазда» вылетела в кювет в Калужской области

ДТП произошло днем 1 марта в Малоярославецком районе.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением в районе поселка Игнатьевский.

Травмы получил один человек, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.