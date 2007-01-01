-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Обнинске «Шевроле» врезался в дерево
Происшествия

В Обнинске «Шевроле» врезался в дерево

Вечером 1 марта ДТП произошло на улице Дачной.
Дмитрий Ивьев
07:02 сегодня
0 430
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По предварительным данным МЧС, водитель легковушки не справился с управлением и съехал в кювет.

Травмы получил один человек.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBRVDAwVTAxb0ZGS2E5WDY0WThmTVE9PSIsInZhbHVlIjoieFdVUUFVVm0wV0srZThvZlBJOHpZMnZka3lab2xvUjNCdEYxSUNCTzE4bm1wUHl4YzIwRlhzS0E1Tkp1OXg1bHFHaStLRWJZc21sbVBNcEd5Ulh1QmhQbWtZY2VwV1pQbjcxYnpZZ3JXOXFlZmxxZ0lnOXFDeUFiY09NaHZUZTNsZUtXdjJZb1ByNWhPcDVxQThPSmNITHZmM1JqWkRBS1BCandua0QyZnBxemF4M1Z1d3IyRWJjWkRHb2ZpWUROcGVZSmZKYzl4MXNrS1lGOGhIUER3aTBTRWMycWFLNGF0eTRMYnFTY3FZTFlaazY0aTQxZlZiSmVTTExRS0tMVlpOWnRwQitOeXBudkJxRUFtKytKbUpWemVVV0UzVXZjajhqcWlwL0h3cjlFa3hvT0hac1czUVhLeHNmc3c5dnFwbkUyZ3o1SDdDSHJJWGtpSlRVb2ZhZXluNDJrQVE5L0RFODdiWHlhODhQQzI4UWRJaU4zcXVMZmFKMnRHN0dkS1NZWDNURys1d3p5Q3JmTkVJNkdpa0dPTUhuUVJPS0lSTkZCbjhpRUZEWVgwVy9rYUlyQmEwbE10WFpSQmtlTCIsIm1hYyI6IjZkOWI5MjZlYTI3ZTYwZDg2Yjg0OWFhODNjMWM5MDJkMmFlMWI1NmFmZmQ3OWNkNGE5M2FlM2EwYzk5NThmMDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZYM0lkZUdIRFRtYzNNU2lRUjA3RGc9PSIsInZhbHVlIjoiN0dlWURqRTNmZTVyNEtybFlIcGdxTDN0b3BhRFM0WjhlQUF4ZEdXSWlKZHhqL01MelZJZ0MvY1dvaUUyQmVnUmQrWEZ1Z0NNdXAyZm85aEM2WjA4c2dITE45bmE3b3JZTDUrM3RIWW50TTB3K2lCMHpTZFBYSHg2Mk5GcFpDL2tqZU53NittbFdGVUVSK0p1a1pscTF1eDRWRkNJaFZLU1I5L1pseEJZM0ErZ2ZoOVZZNElZd2cxRlZVLzlEYXRrTDZlUitHcWthM1VQdDB0OXc0SkI1T0xBZHRtRFk1cUswd1JvYzVOdGtMYnpFNUorYTRBYXpka2lhUjVldkFEczhueWxtZWVCeEV5eC9zcndzYjVHR2U4aU9zY2VKWEQvL1NZNXo3S3pHOThpd3pTb2JFM2tWeFU2d0hEUTUvVFBLSU5HTW5TODRRci9ubnFiQ211bHN1UGQxcEc2QmdjNS95b2ZzN3Z1WlJ5dEhKTTA2V25sSS9heHVSWkd3QXNxM1U0VS9pUnhJSEVYOWd6YnRsYms1aWNuYmNYYmo2M1o1TzF2VUlXVVVUVGszN2VlUTNIb1RCZkFYR2dBYVBDdXlydFBDWE1BeE1rK1JnWG5jSVl3V01ZMEE0N0duZTA5ekp6NW1oVjFTV2tQRXBYRmRJaXJmeDVuNjJkb2FrUjk4dHo1cG5GNDJkR0dtbHo4UlpjYXllMlJJZHg0dDluVmhtYUtKMWhTRkxrYUhFME4rL2ZiMTFVVHZsREQrRm5ndGxrSFFBTk82YXMzYTdZY1BxVUhtNkZhUHROWi8xMk9CU1hnNDlBb2l4L3dnMUxTcElVRVV1UHlzMzBWSFFISyIsIm1hYyI6IjJhNWJhM2Y0MmFmOGNlYjBlMTViZDcwNGNjY2VkMDgxOTBjMjFiZmE2NGFiZTZjODljMDgzMzRhYTk2ZmQ5Y2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+