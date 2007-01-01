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Происшествия

В Калужской области человек пострадал от наезда электросамоката

Сообщение о происшествии поступило в дежурные службы Обнинска вечером 1 марта
Михаил Тырин
09:28 сегодня
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На место происшествия выехали спасатели МСЧ, медики и дорожная полиция.

 Пострадавшему оказана помощь.

 Обстоятельства происшествия выясняются.

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